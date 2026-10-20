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Valensiya'da 2 kişi daha öldü, İspanya'daki yağışların can kaybı 4'e çıktı

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Valensiya'da 2 kişi daha öldü, İspanya'daki yağışların can kaybı 4'e çıktı
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İspanya'nın kuzeydoğu ve doğusundaki şiddetli yağışlarda can kaybı, Valensiya'da 2 kişinin daha ölmesiyle 4'e yükseldi. Valensiya yönetimi etkilenen 145 belediyenin büyük bölümünde sokağa çıkmama talimatını kaldırdı; sel yolları kapattı ve eğitime ara verildi.

MADRİD, 20 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı, pazartesi günü Valensiya bölgesinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 4'e yükseldi.

İspanya Meteoroloji Ajansı, Valensiya bölgesinin bazı kesimlerinde metrekareye 600 litrenin üzerinde yağış düştüğünü belirterek yağışları olağanüstü şiddetli olarak nitelendirdi. Bölgede benzer ölçekteki son yağışlar Kasım 1987'de kaydedilmişti. O dönemde Oliva'da 24 saat içinde metrekareye 817 litre yağış düşmüş ve bu, İspanya'da kaydedilen en yüksek yağış miktarı olmuştu.

Valensiya yönetimi, yağışlardan etkilenen 145 belediyenin büyük bölümünde sokağa çıkmama talimatlarının kaldırıldığını duyurdu.

Sel suları çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken eğitime ara verildi. Acil durum ekipleri, Valensiya bölgesinde 700'den fazla olaya müdahale etti.

Meteoroloji ajansı, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının bu yıl ortalamanın üzerinde seyretmesinin yağışların şiddetini artırmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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