İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
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İspanya'nın Valencia kentinde, uçakta diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle bir grup Yahudi çocuk uçaktan indirildi. Olay, İsrail'in Diaspora Bakanı tarafından 'Yahudi karşıtlığı' olarak nitelendirildi.

İspanya'nın Valencia kentinde bir grup Yahudi çocuk, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi.

YAHUDİ ÇOCUKLAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir kadının zor kullanılarak gözaltına alındığını ileri sürdü. Chikli, uçaktaki 10 ile 15 arasındaki 50 Fransız vatandaşı Yahudi çocuğun "sadece İbranice şarkı söylediği için uçaktan indirildiğini" iddia etti.

Uçak mürettebatının, "İsrail'in terörist bir devlet olduğunu" söyleyerek çocukları uçaktan indirdiğini savunan Chikli, olayın "Yahudi karşıtlığı" olduğu savundu. Yerel basına yansıyan haberlerde, uçakta yüksek sesle "ırkçı ve İbranice şarkılar söyleyen ve taşkınlık çıkaran grubun başındaki 21 yaşındaki yetkilinin gözaltına alındığı" ileri sürüldü.

Sosyal medya hesapları üzerinden olaya ilişkin yapılan paylaşımlarda, grubun ırkçı ve nefret söylemi içeren şarkılar söylediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

İspanya kadar olamıyoruz. Sadece kınadı, eleştirdi, hoş görmüyoruz, ayıp etmişler....vık, vık vık.

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıCAN:

bu şımarık veletler bütün dünyanın başına bela olacak sadece müslümanların değil bütün dünyanın başına bela olacak yüce ALLAH ın neden en çok kavime peygamber gönderdiğini sanıyorsunuz arsızlarda o yüzden

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

çocukları bile bela bu millete

Yorum Beğen226
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

aferin bunu yapan İspanyol’lara

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Gotlerinin üzerine oturmazlarsa gotlerine tekme yerler

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAlper eren:

ama ispanyada.. burda en fazla aşırı şiddetli kınamadan öteye geçilmez

yanıt18
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Alper eren:Burada çocuktur onlar yaparlar der birisi

yanıt4
yanıt1
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