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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, geleneksel sünnet şöleni düzenledi

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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı gereğince geleneksel sünnet şöleni düzenledi. Çocuklar ve aileleri kortejle yürüdü, hediyeler dağıtıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, geleneksel sünnet şöleni düzenledi.

Sultan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı gereğince gerçekleştirilen geleneksel şölen kapsamında sünnet olacak çocuklar ve aileleri, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya geldi.

Çocuklar burada oluşturulan kortejle mehter takımı eşliğinde programın düzenlendiği Valide-i Cedid Camisi avlusuna kadar yürüdü.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum, istikballeri güzel olsun. Onlar bugün Hazreti Peygamberimizin bir sünnetinin güzelliğini yaşayacaklar. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da çocukların ve ailelerin bugünkü mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Rabb'im devletimizi var etsin, bütünlüğünü daim etsin, bu güzel evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Rabb'im onların yollarını, bahtlarını ve geleceklerini açık etsin." diye konuştu.

Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy ise Sultan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı gereği yıllardır düzenlenen sünnet etkinliklerinin 81 ilde devam ettiğini belirtti.

Özsoy, "Bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına, varlıklı bir aile nasıl sünnet programı yapıyorsa biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hiç eksik bir şey bırakmadan, aynı şekilde yapalım istedik. Evlatlarımızın tamamına birer altın, bisiklet, kıyafet ve çeşitli hediyeler vererek bu organizasyonu tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Programda, Valide-i Cedid Camisi Müezzin Kayyımı Ahmet Uzunoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

Katılımcılar ve çocuklar için çeşitli yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği programda, Karagöz-Hacivat gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA / Adem Koç
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