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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 100 öğrenci ve ailelerini piknik programında bir araya getirdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 100 öğrenci ve ailelerini piknik programında bir araya getirdi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs alan 100 öğrenci ve ailelerine yönelik İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde geleneksel piknik programı düzenledi. Programda sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs alan 100 öğrenci ve ailelerine özel geleneksel piknik programı düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın vakfiyelerinde asırlık hayır şartlarını ve yardımlaşma ruhunu yaşatma amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde geleneksel piknik programı düzenlendi. Burs alan 100 öğrenci ve ailelerini bir araya getiren programda, öğrenciler ve aileleri doğal bir ortamda keyifli vakit geçirdi. Gün boyu süren çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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