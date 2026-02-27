VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve ortak projeler değerlendirilerek iş birliğinin güçlendirilmesi temenni edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, TÜ ile VGM arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine değerlendirme yapıldı.
Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temennilerin dile getirildiği ziyaret, Rektör Hatipler'in Güneren'e hediye takdimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı