Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünün iftar noktaları belirlendi

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünün Edirne ve Kırklareli'nde iftar vereceği noktalar belirlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşacağı belirtildi.

Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne ve Kırklareli'nde de iftar sofralarının kurulacağı aktarılan açıklamada "Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli'nde ramazan boyunca devam ettireceği organizasyonla binlerce ihtiyaç sahibini iftar sofrasında misafir edecek. Edirne Aşiyan Düğün Salonu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi karşısındaki iftar çadırı, Kırklareli Cazibe Merkezi ve Kırklareli Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi avlusundaki iftar çadırı ramazan boyunca hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.