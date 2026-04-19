Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

(İSTANBUL) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 ile geçen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlılar, final serisinin beşinci maçında rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında, VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe'yi 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Son şampiyonluğunu 2024 yılında yaşayan Fenerbahçe ise üst üste ikinci kez ligi ikinci sırada tamamladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: ANKA