Vahit Kirişci'nin Damadı Mehmet Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan'ın cenazesi, Balgat Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Özcan'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar ve çok sayıda milletvekili katıldı. Namazın ardından Özcan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ Ankara,