Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde "Sükut" isimli sergi açıldı
Sanatçı Vahap Aydoğan'ın kadın cinayetleri, göç ve savaş temalı tablo, heykel, enstalasyon ve videoart çalışmalarından oluşan 'Sükut' sergisi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi 23 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Vahap Aydoğan, gazetecilere, serginin omurgasının kadın cinayetleri, göç ve savaş konularından oluştuğunu söyledi.
Aydoğan, serginin açılışının ardından katılımcılara eserlere ilişkin bilgi verdi.
Serginin açılışına, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile Müze Müdürü Celal Uludağ ve davetliler katıldı.
