Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk kanola ve buğdayı satıldı

Uzunköprü Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul kanola ve buğday, satışa sunuldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, çiftçi Abdullah Kayar'ın getirdiği 2 ton buğday, tonu 10 bin 500 bin liradan Abdullah Kayar tarafından, çiftçi Emre Subaşı tarafından getirilen 2,5 ton kanola ise tonu 16 bin 455 liradan Gürkan Gür tarafından satın alındı.

Borsaya yeni sezonun ilk kanola ve buğdayını getiren üreticilere Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür, borsa adına çeyrek altın hediye etti.

Gür, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.