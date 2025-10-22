Haberler

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'den SODAM ve Eğitim Kurumlarına Ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'den SODAM ve Eğitim Kurumlarına Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ve Mahmut Arif Dilmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Aşcıoğlu Mahallesi'ndeki SODAM'ı ziyaret eden Köken, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köken, kursiyerlerin kuaförlük, terzilik, okuma yazma, el sanatları, aşçılık ve Kur'an kurslarında eğitimler aldığını belirtti.

Kursiyerlerin güzel sonuçlar ortaya koyduğunu aktaran Köken, sıfır atık ürünlerinden oluşan sergiyi de kısa süre içerisinde açacaklarını kaydetti.

Köken, okulda incelemede bulundu

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Mahmut Arif Dilmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni eğitim binasında incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, ziyaret kapsamında düzenlenen veli toplantısına da katıldı.

Okulun fiziki yapısı, yenilenen olanaklar ve öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyen yatırımların değerlendirildiği toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yapılacaklar da görüşüldü.

Sınıfları ve uygulama alanlarını gezen Köken, öğretmen ve velilerin talep ve önerilerini de dinledi.

Köken, İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken ziyarette öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köken, okul uygulama camisi için arsa tahsisi yaptıklarını aktardı.

Köken, okul idaresinin Okul Uygulama Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği kurduktan sonra kısa sürede caminin temelini atabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.