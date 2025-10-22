Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'den SODAM ve Eğitim Kurumlarına Ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Aşcıoğlu Mahallesi'ndeki SODAM'ı ziyaret eden Köken, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köken, kursiyerlerin kuaförlük, terzilik, okuma yazma, el sanatları, aşçılık ve Kur'an kurslarında eğitimler aldığını belirtti.

Kursiyerlerin güzel sonuçlar ortaya koyduğunu aktaran Köken, sıfır atık ürünlerinden oluşan sergiyi de kısa süre içerisinde açacaklarını kaydetti.

Köken, okulda incelemede bulundu

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Mahmut Arif Dilmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni eğitim binasında incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, ziyaret kapsamında düzenlenen veli toplantısına da katıldı.

Okulun fiziki yapısı, yenilenen olanaklar ve öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyen yatırımların değerlendirildiği toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yapılacaklar da görüşüldü.

Sınıfları ve uygulama alanlarını gezen Köken, öğretmen ve velilerin talep ve önerilerini de dinledi.

Köken, İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken ziyarette öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köken, okul uygulama camisi için arsa tahsisi yaptıklarını aktardı.

Köken, okul idaresinin Okul Uygulama Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği kurduktan sonra kısa sürede caminin temelini atabileceklerini kaydetti.