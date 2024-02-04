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Uzunköprü'de Yorgun Düşen Kuğu Tedavi Altına Alındı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı. Kuğu, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı.

Uzunköprü'ye bağlı Karapürçek köyünde bir evin bahçesinde yorgun düştüğü için uçamayan kuğuyu bulan vatandaşlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kuğu, ilk bakım ve beslenmesinin ardından tedavisi için Edine Doğa ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Kuğunun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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