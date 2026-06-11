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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 7,13 gram uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheli C.Ö. gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi itfaiye kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki C.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 7,13 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

C.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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