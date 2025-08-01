Uzunköprü'de Trafik Denetimlerinde 457 Bin Lira Ceza Kesildi

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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 48 sürücüye toplamda 457 bin 209 lira ceza uygulandı. Denetimlerde egzoz rahatsızlığı, yüksek sesli müzik ve alkol kontrolü gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde 48 sürücüye 457 bin 209 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, 21-31 Temmuz'da ilçe ana güzergahları ve çeşitli noktalarda sabit ve seyir halinde denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 3 sürücüye 13 bin 601 lira, yüksek sesli müzik yayını yapan 16 sürücüye 14 bin 895 lira, sürücü belgesiz araç kullanan 17 sürücüye 317 bin 509 lira ve alkollü araç kullanan 12 sürücüye 111 bin 204 lira olmak üzere toplam 457 bin 209 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 5 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
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