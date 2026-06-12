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Ruhsatsız tabancayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza

Ruhsatsız tabancayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirilen sürücü S.Ç.'ye, 18 ayrı suç dosyası bulunduğu da belirlenerek 240 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu ve gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücü S.Ç.'ye (38), 240 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri S.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'kasten yaralama' 'tehdit', 'hakaret' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 18 dosyası bulunduğu belirlenen S.Ç.'nin ehliyetine de el konulduğu tespit edildi. S.Ç., hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 240 bin lira idari para cezası uygulanarak, gözaltına alındı. Araç ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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