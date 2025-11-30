Uzunköprü'de İzinsiz Ağaç Kesimi: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri meradan izinsiz ağaç kestikleri tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkavak köyü merasından izinsiz ağaç kesimi yapıldığını tespit etti. Yapılan kontrolde H.T. (65) ve M.T., (41) kestikleri yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki karaağaç ve ahlat ağaçlarını at arabasıyla taşıdıkları sırada yakalandı. H.T. ve M.T., gözaltına alındı. At arabasında motorlu testere ve el testeresi ele geçirildi. Ağaç yüklü at arabası işlemlerinin ardından yediemin otoparkına çekildi.