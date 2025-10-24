Uzunköprü'de Firari Hükümlü Yakalandı, Keşan'da Forklift Kazası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Değirmenci köyündeki denetiminde yakalanan Afganistan uyruklu A.R. Edirne Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Burada yapılan sorguda ve parmak izi kontrolünde A.R'nin çeşitli suçlardan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

A.R. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Forkliftin çarptığı işçi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ayağının üzerinden forklift geçen işçi hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki şantiyede H.F'nin kullandığı forklift aynı yerde çalışan R.D'nin ayağının üzerinden geçti.

Yaralanan R.D. Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.