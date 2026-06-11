Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 'bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ö., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci