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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ç., jandarma ekiplerince Çöpköy Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Çöpköy Mahallesinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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