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Uzunköprü'de askeri yasak bölgede yakalanan 5 zanlıdan birinin 23 yıl 4 ay hapsi var

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede tespit edilen 5 zanlı yakalandı. Sorgulamada bir zanlının 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğerlerinin de dolandırıcılık ve yağma gibi suçlardan arandığı belirlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede 5 zanlı yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Saçlımüsellim köyü yakınlarında askeri yasak bölgede bir grup olduğunu tespit etti.

Güvenlik güçleri bölgede M.E, E.B, K.B, F.G. ve S.A'yı yakaladı.

Sorgulamada, M.E.'nin (26) "çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

E.B'nin (37) bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 12 aranma kaydı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu, K.B'nin (34) ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dosyalarının bulunduğu ve arandığı belirlendi.

F.G'nin (22) "tasarlayarak adam öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı dosyaların istinaf aşamasında bulunduğu, S.A'nın (42) da çeşitli suçlardan dosyalarının istinaf aşamasında olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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