Uzunköprü SYDV'den ailelere ramazan desteği

Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi dağıtacak. Yardımlar, yaşlı, engelli ve dezavantajlı bireyleri kapsayacak şekilde titizlikle hazırlanıyor.

Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi desteği sağlayacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına katkıda bulunmak amacıyla geniş kapsamlı bir yardım operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal devlet ilkesi gereği hazırlanan projeyle, ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve dezavantajlı 750 aileye temel gıda paketleri ulaştırılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yardımların titizlikle hazırlandığını belirtti.

Ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Köken, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Kaymakamlığı ve vakfımız koordinasyonunda hazırladığımız 750 gıda kolisinin dağıtımına 2 Mart Pazartesi günü başlıyoruz. Bu mübarek ay içerisinde özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kapılarına kadar giderek bu emanetleri ulaştıracağız. Piyasa değerinin çok altında bir maliyetle, devletimizin imkanlarını en verimli şekilde her bir ferdimize sunmak temel önceliğimizdir. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Cihan Demirci
