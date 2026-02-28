Haberler

Uzungöl'de kar yağışı sonrası seyirlik manzaralar

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem görüntüler sundu. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzungöl, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TRABZON'da turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerdeki yaylalarda ise 1 metreyi buldu. Gölün yüzeyi de yer yer buz tuttu. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzungöl'deki karlı manzara dronla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
