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Trabzon'da Uzungöl'deki turizm tesislerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi

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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde bulunan turizm tesislerinde çalışan 200 kişiye hijyen eğitimi verildi. Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, turizm işletmelerinde çalışanlara hijyenin önemi ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan personele belge verilecektir.

Trabzon'da, Uzungöl'deki turizm tesislerinde çalışan 200 kişiye hijyen eğitimi verildi.

Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda, turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi organize edildi.

Çaykara Dr. M. İlhan Durgun Devlet Hastanesi personeli Sultan Özkul, hijyenin önemi ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi aktardı.

Eğitimde başarılı olan personele belge verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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