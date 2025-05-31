Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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TRABZON'un Uzungöl bölgesinde kaybolan 9 yaşındaki Suudi çocuk Faisal Ramzi Alshaikh'in cansız bedeni, arama çalışmalarının 6'ncı gününde dere içinde bulundu. Çocuğun aile tatili için geldiği Uzungöl'de gezinti sırasında akıntıya kapıldığı açıklandı.

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9), arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Suudi Arabistan'dan tatil için ailesiyle kentin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta gezinti sırasında Haldizen Deresi'ne düştü. Debisi yüksek derede çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba Abdülgani Ramzi Alshaikh de dereye atladı. Çocuğunu kurtaramayıp telefon sinyalinin çekmediği bölgeden koşarak yola çıkan baba Alshaikh, bu sırada rastladığı Uzungöl esnafından yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. 100 kişilik ekip, bugün de devam eden çalışmalarda derede dalışlar yaptı, dere yatağında ve taşlar arasında kepçelerle ve demir çubuklarla kontroller yapıldı.

2,2 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

AFAD ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, bugün öğle saatlerinde suya düştüğü noktanın 2,2 kilometre altında dere içinde sıkıştığı taş arasında Faisal Ramzi Alshaikh'un cansız bedenine ulaşıldı. İş makinesiyle kaldırılan taşın arasından dalgıç ekiplerinin çıkardığı Faisal Ramzi Alshaikh'un cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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