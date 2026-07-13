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Uzungöl'de göle düşen turisti kurtarmak isteyen 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; turistin cesedine ulaşıldı

Uzungöl'de göle düşen turisti kurtarmak isteyen 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; turistin cesedine ulaşıldı
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'e düşen çantasını almak isterken suya düşüp kaybolan Arap turist Omar Mohammad Omar Alhendi'nin cansız bedeni, kıyıdan 30 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulundu. Olay anında bölgede bulunan bir görgü tanığı, turistin çantasını almak için göle atladığını ve geri çıkmakta zorlandığını anlattı.

'CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI'

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'e düşen çantasını almak isterken kendisi de suya düşüp, kaybolan Arap turist Omar Mohammad Omar Alhendi'nin (23) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin başlattığı aramada çalışması sonucu Alhendi'nin cesedi, kıyıdan 30 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulundu. Ekiplerce karaya çıkarlan Alhendi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelmenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ATLAMA DİYE BAĞIRDIM'

Olay anında bölgede bulunduğu belirten Sümeyye Bulut, "Çantasının düştüğünü fark edince atlamaya yeltendi. Ben de onu uzaktan 'atlama' diye bağırdım çünkü gölün derin olduğunu biliyorum. Bir süre suda ilerledik, ilerledikten sonra çantasına ulaştı ama bulunduğu yerden geri çıkmakta zorlandı. Daha sonra dayısı onu kurtarmak için göle atladı. Onu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesini geçirdiğini gören başka bir vatandaş da göle girdi. Bir süre birlikte debelendiler ama o da başarılı olamayınca vatandaş sadece dayıyı kurtarabildi" diyerek yaşananları anlattı.

Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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