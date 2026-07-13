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Çaykara ilçesinde göle düşen çantasını almak için suya giren yabancı uyruklu kişi boğuldu

Çaykara ilçesinde göle düşen çantasını almak için suya giren yabancı uyruklu kişi boğuldu
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de çantasını düşüren 23 yaşındaki Omar Mohammed Alhendi, çantasını almak için göle girdi ve boğularak hayatını kaybetti. Aynı aileden bir kişi daha suya girerken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düşürdüğü çantasını almak için Uzungöl'e giren yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Omar Mohammed Alhendi (23), ailesiyle birlikte geldiği Uzungöl'de yürüyüş yaparken çantasını göle düşürdü. Çantasını almak için suya giren Alhendi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından Alhendi'nin (23) cansız bedenine ulaştı.

Vali Tahir Şahin de bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan olayı görerek suya giren aynı aileden başka bir kişinin de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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