Uzungöl çamurdan arındı, eski görünümüne yeniden kavuştu Son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında rengi çamur rengi olan kahverengiye bürünen Uzungöl, yeniden doğal mavi görüntüsüne kavuştuTRABZON Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede geçtiğimiz...

Uzungöl çamurdan arındı, eski görünümüne yeniden kavuştu

Son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında rengi çamur rengi olan kahverengiye bürünen Uzungöl, yeniden doğal mavi görüntüsüne kavuştu

TRABZON Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrasında çamur gölüne dönerken, havanın hafta başından itibaren açması ve yağışların durması ile birlikte eski mavi görünümüne tekrar kavuştu.

Bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağmur ve yaylalardaki karların erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'e ulaşırken, çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl'e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, göl birkaç gündür havaların açması ile birlikte tekrar eski mavi görünümüne büründü. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.