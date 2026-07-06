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Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

H.Z'nin kullandığı 16 BYH 378 plakalı hafif ticari araç, Pirinkayalar Tüneli çıkışında O.Y. idaresindeki 25 AFM 860 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, M.D.Z. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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