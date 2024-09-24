Uzundere'de Dağ Keçileri Görüntülendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Yedi Göller mevkisindeki doğal güzelliklere sahip Atatürk Mahallesi kırsalı, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Mahallenin üst kısmındaki kayalık yamaçlarda beslenen 2 dağ keçisi, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Kentte ender görülen dağ keçilerinin popülasyonunun artması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.