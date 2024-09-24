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Uzundere'de Dağ Keçileri Görüntülendi

Uzundere'de Dağ Keçileri Görüntülendi
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde Yedi Göller mevkisindeki kırsalda 2 dağ keçisi görüntülendi. Doğal güzellikleriyle bilinen bölgede yaban hayatının korunması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Yedi Göller mevkisindeki doğal güzelliklere sahip Atatürk Mahallesi kırsalı, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Mahallenin üst kısmındaki kayalık yamaçlarda beslenen 2 dağ keçisi, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Kentte ender görülen dağ keçilerinin popülasyonunun artması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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