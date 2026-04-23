"SOY" filminin çekimleri 26 Nisan'da İstanbul'da başlayacak

'SOY' adlı uzun metrajlı korku filminin çekimlerine 26 Nisan'da İstanbul'da başlanacak. Maxime Alexandre'ın yönettiği filmde, Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent başrolde yer alacak. Film, zaman, lanet ve hafıza temaları etrafında dönüyor.

Rozam Medyanın yapımcılığını üstlendiği uzun metrajlı korku filmi "SOY"un çekimlerine 26 Nisan'da İstanbul'da başlanacak.

Yapım şirketinin açıklamasına göre, Maxime Alexandre'ın yönettiği filmde başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent paylaşacak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Yılmaz, Özge Özacar ve Erdal Küçükkömürcü de yer alacak.

Filmin ilk fotoğrafı, yönetmen Maxime Alexandre ile oyuncuların katıldığı okuma provasından paylaşıldı.

Orijinal hikayesi Turki Alalshikh'e ait film, zaman, lanet ve hafıza temaları etrafında şekilleniyor. Senaryosu Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz tarafından kaleme alınan yapım, korku türünde dramatik anlatımıyla öne çıkmayı hedefliyor.

Kurgusu Fransız editör Stephane Roche tarafından yapılacak filmin post-prodüksiyon süreci Fransa'da tamamlanacak.

Çekimlerin yaklaşık beş hafta sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
