Tüp bebekte başarı tek denemeyle ölçülmemeli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, tüp bebek tedavisinde başarının tek denemeyle değerlendirilmemesi gerektiğini, sağlıklı embriyo elde edilebiliyor ve gebeliğe engel ciddi bir sorun bulunmuyorsa ilk başarısızlığın ardından tedaviden hemen vazgeçilmemesi gerektiğini bildirdi.

Buyru, yaptığı açıklamada, 7 tüp bebek merkezinde ilk tedavisine başlayan 18 bin 396 kadının verilerinin incelendiği araştırmada, üç tedavi sonunda kümülatif canlı doğum oranının, tedaviye devam edenlere ilişkin optimal hesaplamada yüzde 68,2'ye ulaştığını aktardı.

Bu oranın 35 yaşın altındaki kadınlarda yüzde 84,5'e çıktığını, 41-42 yaş grubunda ise yüzde 30,1 olarak belirlendiğini kaydeden Buyru, araştırmadaki sonuçların her hastaya doğrudan uyarlanamayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Buyru, kadının yaşı, yumurtalık cevabı, elde edilen yumurta sayısı, embriyonun kalitesi ve genetik yapısı ile rahim içinin durumunun başarıyı etkilediğine işaret ederek, özellikle 40 yaşından sonra sağlıklı yumurta ve embriyo elde etme ihtimalinin azaldığını belirtti.

Tüp bebek tedavisinde yumurtalık cevabı ve embriyo kalitesinin aydan aya değişebildiğini aktaran Buyru, "Bir ay transfer edilemeyecek kadar düşük kaliteli embriyolar elde edilirken sonraki tedavide çok daha kaliteli, hatta dondurulabilecek embriyolara ulaşılabilir. Tüp bebek tedavisinde başarı tek denemeyle değerlendirilmemeli. Sağlıklı embriyolar elde edilebiliyorsa ve gebeliğe engel başka ciddi bir durum yoksa hemen vazgeçmemek en doğrusudur." değerlendirmesini yaptı.

Buyru, başarısız denemelerin çiftler üzerinde psikolojik ve ekonomik yük oluşturabileceğini, kaç deneme yapılacağı konusunda herkes için geçerli tek bir sayı bulunmadığını, kararın çiftin yaşı, tıbbi durumu, embriyo gelişimi ve koşulları dikkate alınarak hekimle birlikte verilmesi gerektiğini ifade etti.

Embriyo dondurma ve taze transfer konusunda kişiye özel karar verilmeli

Tek embriyo transfer edilip kalan sağlıklı embriyoların sonraki denemeler için dondurulabileceğini belirten Buyru, bu yöntemle toplam başarı şansı korunurken çoğul gebeliğe bağlı risklerin azaltılabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Buyru, ikiz gebeliklerde düşük, erken doğum, gebelik şekeri ve hipertansiyon riskinin arttığına dikkati çekerek, iki embriyo transferinin Türkiye'de yalnızca belirli koşullarda uygulanabildiğini bildirdi.

Tüp bebek tedavisinde elde edilen bütün embriyoların dondurulmasının her hasta için avantaj sağlamadığını ifade eden Buyru, düşük yumurtalık yanıtı bulunan kadınların değerlendirildiği başka bir araştırmada canlı doğum oranının taze embriyo transferinde yüzde 40, dondurulmuş embriyo transferinde yüzde 32 olarak belirlendiğini aktardı.

Buyru, "Embriyo dondurma teknolojileri çok başarılı olsa da embriyoları dondurup çözmek her hasta için ilave bir yarar sağlamaz. Ne tüm hastaların embriyoları dondurulmalı ne de tüm hastalara taze transfer yapılmalıdır. Karar kişiye özel verilmelidir." açıklamasında bulundu.

"Yaş, tüp bebek başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri"

Düşük yumurtalık rezervi bulunan kadınlarda birden fazla yumurta toplama işlemiyle embriyo biriktirilmesinin de her zaman başarıyı artırmadığını belirten Buyru, bunun bazı hastalarda zaman ve maliyet kaybına yol açabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Buyru, bilimsel araştırmaların yol gösterici olduğunu ancak sonuçların tek bir rakam üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini, kadının yaşı, yumurtalık rezervi, embriyo özellikleri, rahim içinin durumu ve çiftin koşullarının dikkate alınarak tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini ifade etti.

Kadın yaşının tüp bebek başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğuna işaret eden Buyru, 45 yaşından sonra uygulanan tedavilerin gebelik şansına katkısının oldukça sınırlı kaldığını belirtti.

Kaynak: AA