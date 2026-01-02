Haberler

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Ankara'da defnedildi

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş Mustafa Güler'in cenazesi, Nallıhan'da toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve resmi yetkililer katıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığında görevli Güler, kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Güler'in naaşı, Çayırhan Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Duru ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
