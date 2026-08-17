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Uzman Çavuş Gökberk Gürler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzman Çavuş Gökberk Gürler Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul'da izinli bulunduğu sırada kayalıklardan düşerek tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Gökberk Gürler'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

İstanbul'da izinli bulunduğu sırada kayalıklardan düşerek tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Gökberk Gürler'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 15 Ağustos'ta hayatını kaybeden Gürler'in cenazesi, Şebinkarahisar ilçesine getirildi.

Gürler için Tekışık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkanı Ömer Şentürk ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Gürler'in naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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