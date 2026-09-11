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Üzerine kaynar su dökülen kişi, 8 gün sonra hayatını kaybetti

Üzerine kaynar su dökülen kişi, 8 gün sonra hayatını kaybetti
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KOCAELİ’nin Derince ilçesindeki evinde üzerine kaynar su dökülen Şahan Günan (25), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki evinde üzerine kaynar su dökülen Şahan Günan (25), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Eylül'de Derince ilçesi Kanada Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Şahan Günan, evinde ocak üzerinde kaynayan sıcak suyu kaldırmak istediği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada sıcak su, üzerine döküldü. Vücudunun özellikle karın ve göbek bölgesinde ağır yanıklar oluşan Günan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

9 gündür hastanede tedavi gören Günan, vücudunda gelişen ağır enfeksiyon nedeniyle dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu belirtilen Şahan Günan'ın cenazesi, dün Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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