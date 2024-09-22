Uzay Tıbbında Ufuklar Forumu Hangzhou'da Başladı

HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- 2. Uzay Tıbbında Ufuklar Forumu Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde başladı. Forumda Çin'in uzay istasyonunun, uzay tıbbı alanında ilk sonuçlara ulaştığı ve bu sonuçların gelecekteki insanlı Ay görevleri ve diğer derin uzay keşif görevlerine katkıda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Cumartesi günü başlayan iki günlük forumda uzay tıbbındaki en yeni teorileri ele alacak olan uzmanlar ve akademisyenler, gelişim trendlerini paylaşacak ve derin uzay keşif görevlerindeki astronotların dünya dışı ortamda hayatta kalmalarının güvence altına alınması gibi önemli konuları tartışacak.

Çin'in insanlı uzay programının baş tasarımcı yardımcısı ve Çin'in ilk taykonotu Yang Liwei forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Uzay tıbbının teknik yönden desteklenmesi, hem Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamalarının hem de insanlı Ay'a iniş görevinin hayata geçirilmesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu iki husus da uzay tıbbının geliştirilmesi için yeni fırsatlar yaratmıştır" dedi.

Halk sağlığının geliştirilmesinde önemli rol oynayan uzay tıbbı, kardiyovasküler ve kas-iskelet sistemleri, insan yaşlanması ve ilaç koruma ve tarama araştırmaları için teorik destek ve teknik bir platform sağlıyor.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde araştırmacı olan Li Yinghui, "Yörünge içindeki koruma kabiliyetlerimizi geliştirmeye ve insanlı derin uzay keşif görevleri için teknik kaynaklar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.