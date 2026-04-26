'Uzak Şehir' setinin kapıları çocuklara açıldı

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'in Midyat'taki seti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarını ağırladı. Çocuklar, set ortamını yakından görerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Ayna Yapım imzalı 'Uzak Şehir' dizisinin Midyat'taki çekim platosu, TEGV Midyat Öğrenim Birimi'nden gelen çocuklara açıldı. Dizide 'Cihan Albora' karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın davetiyle seti ziyaret eden çocuklar, kamera arkasını keşfetti. Çocuklar, sahnelerin nasıl hazırlandığını yerinde görürken, yönetmen Emre Aybek'ten çekim teknikleri hakkında bilgi aldı.

OYUNCULAR ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Sette çekim aralarında oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Atakan Özkaya ile sohbet etti. Ozan Akbaba ile birlikte 'Mardinli Güzel Yarim' türküsünü söyleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Gonca Cilasun ise çocuklara kitap okumanın önemini anlattı.

KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Ziyaret sırasında çocuklar ile oyuncular arasında hediyeler verildi. Çocukların hazırladığı anahtarlıklar oyunculara duygusal anlar yaşattı. Oyuncular da çocuklara oyuncak dağıttı. Gün, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

'BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADILAR'

TEGV Midyat Öğrenim Birimi Yöneticisi Kadir Kurt, "Dizi ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Albora Konağı'nı ziyaret ettik. Ozan Bey'in misafiri olarak çocuklarla birlikte pizza yemeye gittik. Kendisine teşekkür ediyoruzö dedi.

Çocuklar da oyuncularla tanışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
