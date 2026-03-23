Haberler

Bakan Gürlek: Şubatta yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucudan 1877 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat ayında gerçekleştirilen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonları hakkında bilgi vererek, 787 operasyon yapıldığını ve 1877 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

