Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından toplamda 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından toplamda 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
R.K, adrese gerçekleştirilen baskında yakalandı.
Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel