Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Şişli'de Tutuklandı

Şişli'de, evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 1 zanlı tutuklandı.

Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyen polis ekipleri, 28 Ağustos'ta şüpheliyi binaya girmek üzereyken yakaladı.

Şüpheli H.K'nin (36) 5 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, evde yapılan aramada uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, pres makinesi, çok sayıda şeffaf poşet, 3 cep telefonu ve 20 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan H.K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.