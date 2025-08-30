Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Şişli'de Tutuklandı

Şişli'de evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Polis, Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir dairede şüpheli H.K.'yi yakaladı ve evinde uyuşturucu ile birlikte çeşitli suç araçları ele geçirdi.

Şişli'de, evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 1 zanlı tutuklandı.

Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyen polis ekipleri, 28 Ağustos'ta şüpheliyi binaya girmek üzereyken yakaladı.

Şüpheli H.K'nin (36) 5 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, evde yapılan aramada uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, pres makinesi, çok sayıda şeffaf poşet, 3 cep telefonu ve 20 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan H.K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
