Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan B.Ö., 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 11 Ekim 2025'te Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 6,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, B.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEser Harmankaya:

Ne gerek var böyle haberleri paylaşmaya bu ülkede hukuk yok zaten kimisi milyonlar çalıyor kimisi 10 sene yatiyo

Haber YorumlarıAdem Akpınar:

Kadın mı erkek mi bu suçlu ne yapıyor hangi cinsiyeti hedefliyordu bilinmiyor mu Erkekler daima bu işlerde lider rol oynuyorlar ve kadınları uyuşturucu ticaretine sürüklüyorlar Sadece satıcısını cezalandırırken suç örgütünün başını bulmalı erkek patronu yakalayıp linç etmeliler

Haber YorumlarıÜmit Özer:

Bu tür suçlular için 10 yıl yetersiz kalıyor bence çok şaşırıyorum kalan bu kadar az ceza verilmesine Uyuşturucu pazarlayanlar toplumun kanını emiyor ve bu adamlar sadece hapis görmeli değil daha ağır cezalandırılmalı Evin içinde satış yapıyor terazi bulunuyor sabıkalı biri yani bunun sıkı bir şekilde kontrol altında tutulması gerekir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

