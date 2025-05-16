Uyuşturucu Ticareti ve Silahla Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti ve Silahla Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
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Kağıthane Mobil Park polisi, Edirnekapı metrobüs durağında uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin çantasında otomatik silah ve 2 kilo 343 gram kokain bulundu. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

KAĞITHANE Mobil Park polisi, Edirnekapı metrobüs durağı ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin çantasında otomatik silah ve 2 kilo 343 gram kokain ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi tarafından yapılan çalışmalarda 22 Mart'da Eyüpsultan Edirnekapı metrobüs durağı ve çevresinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Takibe başlayan ekipler, 2 şüphelinin hareketlerinden şüphelenerek üst aramalarını yaptı. Aramalarda şüphelilerin çantasından otomatik silah, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 2 kilo 343 gram kokain bulundu. Aramaların ardından A.K. (28) ile E.E. (31) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan E.E.'nin 'narkotik madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarımdan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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