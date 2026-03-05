Haberler

Başsavcılıktan gözaltındaki zanlının kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin gözaltında kötü muameleye uğradığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı. Adli sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan bir kişinin, gözaltında bulunduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 3 Mart'ta Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan M.A.E.Ş'nin, gözaltında bulunduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin adli sürecin titizlikle yürütüldüğü, gerekli tüm inceleme, araştırma ve delil toplama faaliyetlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız

İranlı bakan meydan okumaya devam etti: Yüzleşmeye hazırız
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor