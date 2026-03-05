Başsavcılıktan gözaltındaki zanlının kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan bir kişinin, gözaltında bulunduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 3 Mart'ta Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan M.A.E.Ş'nin, gözaltında bulunduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin adli sürecin titizlikle yürütüldüğü, gerekli tüm inceleme, araştırma ve delil toplama faaliyetlerinin ise sürdüğü kaydedildi.