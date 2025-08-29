Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Çorum'da Bir Kişi Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.O.T, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 36,42 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.O.T'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait evde yapılan aramada, 36,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
