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Samsun'da kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti hükümlüsü S.S. (37) polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
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