Çarşamba'da 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışma sonucu "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.