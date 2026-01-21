Abdullah Gençal, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ Ve İbrahim Barut Hakkında Karar Çıktı

(İSTANBUL) - Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Abdullah Gençal tutuklanırken, Bilal Hancı hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal tutuklama istemiyle, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Abdi İbrahim İlaç Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verildi. Bilal Hancı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiri uygulanırken, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri getirildi.