'UYUŞTURUCU' Soruşturmasında 3 Şüphelinin Testi Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, ünlü oyuncu Çağla Boz’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheliden 3'ünün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Alınan örnekler arasında kokain tespiti yapıldı.

3 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
