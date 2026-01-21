Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
