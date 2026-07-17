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İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 firari şüpheli ise aranıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy, Hazal Eylem İpek Şafak ve Burak Çelik serbest bırakılırken, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ayşe Nur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler Ateş İnce, Aybüke Albere, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, tutuklanmaları talep edilen şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanmasına, Öner Faruk Işık'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haklarında adli kontrol talep edilen 11 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada firari durumda bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırdığı ve kullanılması için yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası başsavcılıkta hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

"Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ?Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ?Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ?Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ?Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ?Ümit Aslan ve ?Volkan Büyükhanlı"

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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