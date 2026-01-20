İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel